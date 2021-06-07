Определился заключительный участник второго раунда плей-офф НБА

В решающем, седьмом поединке серии плей-офф первого раунда НБА, “Лос-Анджелес Клипперс” дома принимали “Даллас Маверикс”, передает корреспондент .

В первой четверти феноменальное выступление словенца Луки Дончича, набравшего 19 очков, который помог “Далласу” получить трехочковое преимущество над более командными действиями “Клипперс” (38:35).

Начиная со второй четверти игроки клуб из Лос-Анджелеса сумели навязать свой баскетбол оппонентам и перед заключительной 12-минуткой имели 15-очковое преимущество. В результате их выигрыш – 126:111.

У победителей Кавай Леонард набрал 28 очков, 10 подборов и 9 передач, 23 добавил Маркус Моррис и 22 Пол Джордж. За “Даллас” отметим 46 баллов Дончича.

В полуфинале Западной конференции плей-офф НБА “Клипперс” встретятся с 1-ми сеяными конференции – “Ютой Джаз”. В другой паре Запада “Денвер” будет противостоять “Финиксу”.

По материалам: УНН