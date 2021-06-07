Футбол: Ребров возглавил самый титулованный клуб из ОАЭ

Ведущий украинский наставник Сергей Ребров получил должность в футбольном клубе из Объединенных Арабских Эмиратов – “Аль-Айн”, передает со ссылкой на сайт команды.

Продолжительность и условия контракта пока не известны. На посту тренера “Аль-Айна” Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

Клуб “Аль-Айн” был чемпионом ОАЭ в сезоне 2017/18 годах. В прошлом чемпионате ОАЭ “Аль-Айн” занял шестое место, это лишило команду возможности участия в международных турнирах. Кроме того, команда является самой титулованной в ОАЭ – 13 титулов чемпиона страны.

Отметим, что в клубе также выступать такие футболисты, как экс-игрок “Порту” японец Шойя Накажима и экс-футболист “Спортинга” Уилсон Эдуардо.

Ребров покинул тренерские ряды венгерского ФК “Ференцварош”.

По материалам: УНН