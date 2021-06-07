Экзамен перед Евро 2020: Украина разгромила Кипр со счетом 4:0

Сборная Украины по футболу разгромила сборную Кипра в товарищеском матче со счетом 4:0, передает со ссылкой на УАФ.

“Сборная Украины уверенно составляет последний экзамен перед Евро-2020. Украина 4:0 Кипр”, – говорится в сообщении.

Со старта матча сине-желтые продуктивно действовали в атаке, чередуя короткие и средние передачи с забросами на ход Яремчуку. На 9-й минуте Роман оказался на острие после прострела Зинченко с левого фланга, но с близкого расстояния не сумел переиграть голкипера. Впоследствии интенсивность действий несколько снизилась, и киприоты даже сумели провести несколько контратак и заставить вступить в игру Пятова.

Очередной шанс открыть счет в составе украинцев в середине тайма вновь получил Яремчук, который после передачи Зубкова пробивал с линии штрафной, но не сумел подстроиться под мяч, который прыгал. Вскоре массированную атаку хозяев ударом пяткой завершал Ярмоленко, но Андрею тоже не повезло отличиться. А на 31-й минуте Яремчук потерял уже просто роскошный шанс, который ему создали партнеры. Когда же за дело взялся Зинченко, пробив со среднего расстояния, мяч от стойки покинул пределы поля.

И все же незадолго до перерыва после углового киприотов подопечные Андрея Шевченко провели контратаку, которая стала определяющей. Панайоту проиграл забег Зубкову и завалил его на газон, заработав удаление и пенальти. Ярмоленко с 11-метрового открыл счет, а преимущество украинцев в численном большинстве стало еще заметнее. Второй мяч в ворота гостей забил Зинченко также с пенальти, который был назначен за игру рукой Иоанну.

После перерыва большую часть игрового времени сборная Кипра провела в низком защитном блоке. Украинцы же продолжали бомбардировку владений Панаи, который работал не покладая рук. Разгромным счет сделали Яремчук, который завершил многоходовую комбинацию, и Ярмоленко, оформивший дубль благодаря рикошету. Причем обоим последнюю передачу отдавал Марлос. Сборная Украины одержала победу с комфортным счетом 4:0 и обеспечила заряд положительных эмоций накануне официальных матчей.

Также стоит отметить, что сегодня сборная Украины впервые вышла на поле в новой форме с Крымом, которая заставила Россию ощутимо понервничать.

Подготовительный сбор сине-желтых завершен. Завтра команда отправляется в Бухарест, где будет базироваться во время Евро-2020. Стартуют на турнире украинцы 13 июня игрой с Нидерландами в Амстердаме.

По материалам: УНН