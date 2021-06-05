Баскетбол: стал известен первый финалист украинской Суперлиги

“Прометей” принимал “Днепр” в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф украинской Суперлиги по баскетболу, информирует со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Хозяева в этом матче играли без Рашада Вона, в то время как “Днепр” не мог рассчитывать на Джареда Террелла. Именно гости немного лучше начали матч, завладев 6-очковым преимуществом на экваторе первой четверти за счет ранних трехочковых Закурдаева. Но “Прометей” быстро отобрал лидерство, не отпускал до конца матча.

Как и в предыдущей игре команда из Каменского пыталась играть в максимально быстрый и агрессивный баскетбол в нападении. При этом обе команды удачно атаковали из-за дуги — 10 из 24 в “Прометее” и 16 из 37 у “Днепра”. Но ключевым фактором стала результативная игра хозяев в трехсекундной. Команда Ронен Гинзбург набрала 44 очка за трехсекундную против 20 очков с “краски” у “Днепра”.

Хозяева удержали преимущество в равной второй половине и получили решающую третью победу в серии — 86:79.

В нападении у команды из Каменского отлично сыграно трио Стефенс — Сидоров — Эванс, которое на трех набрало 59 из 86 командных очков. У “Днепра” лучшую игру сезона в атаке провел Ди Джей Купер, который пытался нивелировать отсутствие Джареда Террелла. Американский разыгрывающий кроме традиционных 9 передач записал в актив 30 очков, реализовав 8 из 14 трехочковых. Помогал Куперу Кравцов, который удачно вышел со скамейки, отметившись 14 очками, но командно “Прометей” выглядел лучше, как в нападении, так и в защите.

Счет в серии стал 3:1 в пользу “Прометей”, который пробился в финал. В решающей серии “Прометей” будет ждать победителя пары “Киев-Баскет” — “Запорожье”.

По материалам: УНН