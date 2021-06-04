Спорт

Баскетбол: “Лейкерс” сложили полномочия действующих чемпионов НБА

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Баскетбол: "Лейкерс" сложили полномочия действующих чемпионов НБА

В шестом поединке первого раунда плей-офф баскетболисты “Лос-Анджелес Лейкерс” дома принимали “Финикс Санс”, сообщает со ссылкой на сайт Ассоциации.

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе “Стейплс-центр” и завершилась победой гостей со счетом 113:100.

Наибольший вклад в победу гостей принесли Девин Букер, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов и Джей Краудер – 18 очков. В составе “Лейкерс” самым результативным стал Леброн Джеймс, записавший в свой актив 29 очков.

Таким образом, счет в серии стал 4:2 в пользу “Финикс”, который вышел в следующий раунд плей-офф НБА, а “Лейкерс” завершили участие в турнире, сняв с себя полномочия чемпионов лиги.

Примечательно, что регулярный сезон “Лейкерс” завершил на седьмой строчке в Западной конференции. “Финикс”, в свою очередь, финишировал на втором месте.

“Лейкерс” 17 раз выигрывали первенство НБА.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 14 секунд ago
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