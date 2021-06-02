В стане соперника: основной голкипер сборной Нидерландов пропустит Евро-2020

Яспер Силлессен

Вратарь сборной Нидерландов Яспер Силлессен не поможет национальной команде на чемпионате Европы, поскольку его тест на коронавирус оказался положительным, информирует со ссылкой на сайт Королевской федерации футбола Нидерландов.

Результат теста страж ворот получил в конце мая и отправился на самоизоляцию. Наставник Франк де Бур принял решение исключить голкипера из заявки на Евро-2020.

Вместо Силлессена на Евро отправится вратарь “АЗ” Марк Бизот, который ранее был исключен из заявки. Также в заявочном листе Нидерландов находятся вратарь “Норвича” Тим Крул и Мартен Стекеленбург из “Аякса”.

Нидерланды являются первым соперником сборной Украины на чемпионате Европы. Команда де Бура сыграет против “сине-желтых” 13 июня в Амстердаме.

Ранее стало известно, что ведущий защитник Нидерландов пропустит Евро-2020.

По материалам: УНН