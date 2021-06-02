Соперник сборной Украины по Евро-2020 упустил победу в спарринге

Соперник сборной Украины на Евро-2020 – Северная Македония, провела свой первый контрольный матч накануне европейского первенства. Об этом информирует пресс-центр УАФ, передает

Детали

Подопечные Игоря Ангеловского в рамках подготовки к Евро-2020 в Скопье на стадионе “Тоше Проески” в товарищеском поединке сыграли со Словенией. Македонцы завершили матч вничью, пропустив ответный мяч на седьмой компенсированной минуте. По македонцев отличился Елмас.

Состав Северной Македонии: Дмитриевский, Бейтулай (Ристевський, 70), Велковський, Муслим, Ристовськи, Николов (Костадинов, 58), Адеми (Чурлинов, 82), Алиоски, Елмас (Хасане, 82), Трайковский (Тричковський, 58), Пандев (Аврамовський, 70).

Дополнение

Свой следующий товарищеский матч сборная Северной Македонии проведет 4 июня с командой Казахстана, которая является соперником Украины в отборе ЧМ-2022.

По материалам: УНН