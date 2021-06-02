“Реал” вернул итальянского специалиста на место главного тренера клуба

Опытный итальянский наставник Карло Анчелотти во второй раз за карьеру возглавил мадридский ФК “Реал”, информирует со ссылкой на сайт “Королевского клуба”.

Что известно

61-летний итальянский тренер до этого момента выступал за английский “Эвертон”. Соглашение с специалистом подписано до лета 2024 года.

Детали

Анчелотти вернулся в “Реал” после того, как вошел в историю клуба на своем первом этапе. Он руководил “Реалом” в течение двух сезонов, с 2013 по 2015 год.

Под его руководством команда вновь стала господствовать в Европе 12 лет после незабываемого финала в Лиссабоне против “Атлетико”.

Анчелотти выиграл четыре титула в “Реале” “. Кроме Лиги чемпионов, в своей первой кампании он поднял девятнадцатый Кубок Испании, победив “Барселону” в финале. А во втором — два новых успеха: Суперкубок Европы против “Севильи” и клубный чемпионат мира против “Сан-Лоренцо”. Кроме того, он является тренером в истории “Реала”, который получил наибольшее количество побед в своих первых ста официальных матчах (78).

Отметим, что в “Эвертоне”, с которым Карло работал в прошлом сезоне, итальянскому специалисту покорилась лишь 10-я позиция в таблице АПЛ.

Дополнение

В прошлом сезоне “Реал” финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив только “Атлетико” — 84 очка в 38 матчах.

Напомним

Ранее должность коуча “сливочных” покинул Зидан.

По материалам: УНН