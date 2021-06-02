Первый матч за полтора года: мужская сборная Украины победила на старте “Золотой Евролиги”

Мужская сборная Украины по волейболу провела поединок первого тура группового этапа “Золотой Евролиги”, сообщает со ссылкой на Федерацию волейбола Украины.

Детали

Несмотря на трудное начало, наши волейболисты не “сломались” психологически, и таки дожали хорошо сбалансированную и неуступчивую команду соперников — сборную Румынии.

Свое выступление в мужской “Золотой Евролиге” наши спортсмены начали на мажорной ноте, обыграв Румынию — 3: 1 (22:25, 34:32, 25:23, 25:19).

Во втором поединке группы В украинском команда сойдется со Словакией 3 июня.

Дополнение

Последний раз Украина выходила на площадку еще в сентябре 2019 года. Тогда “желто-синие” играли в плей-офф чемпионата Европы, в котором дошли до четвертьфинала и уступили будущим победителям — сербам.

По материалам: УНН