Спорт

Хоккей: определились четвертьфинальные пары чемпионата мира

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Хоккей: определились четвертьфинальные пары чемпионата мира

На чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары, передает со ссылкой на сайт соревнований.

С первого места группы В пробилась сборная США, набравшая 18 очков. Американцы за выход в полуфинал будут соревноваться со Словакией, которая с 12 очками заняла четвертую строчку группы А. Со второй позиции группы В далее прошла команда Финляндии (17 очков), будет бороться с Чехией.

Вашему вниманию другие пары:

  • Швейцария – Германия
  • Россия – Канада.

Хоккей: определились четвертьфинальные пары чемпионата мира

Планетарная первенство по хоккею началось 21 мая и завершится 6 июня. Четвертьфинальные баталии пройдут 3 июня в столице Латвии.

По материалам: УНН

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