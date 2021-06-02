Спорт
Хоккей: определились четвертьфинальные пары чемпионата мира
На чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап, по итогам которого определены все четвертьфинальные пары, передает со ссылкой на сайт соревнований.
С первого места группы В пробилась сборная США, набравшая 18 очков. Американцы за выход в полуфинал будут соревноваться со Словакией, которая с 12 очками заняла четвертую строчку группы А. Со второй позиции группы В далее прошла команда Финляндии (17 очков), будет бороться с Чехией.
Вашему вниманию другие пары:
- Швейцария – Германия
- Россия – Канада.
Планетарная первенство по хоккею началось 21 мая и завершится 6 июня. Четвертьфинальные баталии пройдут 3 июня в столице Латвии.
По материалам: УНН