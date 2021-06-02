Гольф: украинки получили первые месяца на соревнованиях в Болгарии

В Болгарии прошли международные соревнования по гольфу – “17th Bulgarian Amateur Open Championship”, в которых приняли участие представительницы Украины, передает со ссылкой на НОК Украины.

Детали

По результатам трех турнирных дней Украина завоевала два первых места. В номинации “Ladies Plate” победила Оксана Пилипенко. Лучшей в “Ladies Champions Netto” стала наша София Пилипенко.

Что предшествовало этому

Сборная Украины завоевала семь медалей на чемпионате Европы по самбо.

Стоит напомнить

Ассоциация гольфа США отказалась проводить один из важнейших турниров на поле Трампа.

По материалам: УНН