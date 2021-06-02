Гол футболиста “Шахтера” вошел в топ-10 сезона Лиги чемпионов

Манор Соломон

Взятие ворот от полузащитника “Шахтера” Манора Соломона признано одним из лучших в сезоне Лиги чемпионов по версии УЕФА, сообщает со ссылкой на Twitter УЕФА.

Игрок “горняков” забил один из победных мячей в поединке групповой стадии соревнований с “Реалом”. Тогда гол Соломона стал третьим для “Шахтера” в матче против команды, которой руководил Зинедин Зидан. Вингер “горняков”, получив пас от Тете, пробил точно в правый от голкипера угол.

Стоит отметить, что в топ-10 также попали: Алассану Плеа, Мехди Тареми, Карим Бензема, Лука Модрич, Лионель Месси, Оливье Жиру, Неймар, Анхелиньо и Мбаппе.

Соломон в розыгрыше Лиги чемпионов 2020/21 забил два мяча в шести поединках.

По материалам: УНН