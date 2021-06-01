Спорт

Украинцы завоевали ряд наград на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

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Украинцы завоевали ряд наград на юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике

По итогам юниорского мирового первенства по тяжелой атлетике, который завершился в Ташкенте, спортсмены сборной Украины завоевали 11 наград, сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Титул абсолютной чемпионки завоевала Камила Конотоп. Украинцы не было равных на соревнованиях в весовой категории до 55 кг. Кроме наград в активе Конотоп также и новый рекорд мира среди юниоров – 212 кг.

Еще один рекорд соревнований принадлежит также нашему соотечественнику Богдану Гоге (109 кг), получивший серебряные награды по сумме двоеборья и в толчке и был лучшим в рывке, установив рекорд мира среди юниоров – 189 кг.

Серебряную награду в толчке среди спортсменов весовой категории 81 кг принес и выступление Максима Москвина.

Бронзовыми призерами соревнований по сумме двоеборья стали Олег Николаенко (89 кг) и Илья Москаленко (96 кг). Кроме того, ребята добавили еще две малые золотые награды в копилку сборной – Николаенко в рывке, а Москаленко в толчке.

Напомним

Сборная Украины выиграла медальный зачет ЧЕ по тяжелой атлетике, который прошел в Москве.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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