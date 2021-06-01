Спорт

Теннис: Костюк обыграла экс-чемпионку “Ролан Гаррос”

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Теннис: Костюк обыграла экс-чемпионку "Ролан Гаррос"

Киевлянка Марта Костюк с победы начала выступления в основной сетке турнира “Большого шлема” — “Ролан Гаррос”, передает со ссылкой на сайт соревнований.

Детали

Костюк на старте “Ролан Гарроса” обыграла экс-чемпионку этого турнира (в 2016 году) испанку Гарбинье Мугурусу — 6: 1, 6: 4.

Матч против 12-й сеяной продолжался один час и 20 минут. В каждом из сетов наша землячка выиграла по два гейма на чужой подаче.

Для Костюк впервые в карьере победила 13-ю ракетку мира (ранее не выигрывала у соперниц с таким высоким рейтингом). Также Костюк впервые обыграла соперницу из топ-20 рейтинга. Зато Мугуруса за всю карьеру ни разу не проигрывала в первом круге “Ролан Гаррос”.

Далее украинка сыграет против победительницы матча Сара Соррибес-Тормо — Чжэн Сайсай.

Дополнение

Юная киевлянка впервые в карьере получила право выступить на “Ролан Гаррос” сразу с основной сетки турнира.

По материалам: УНН

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