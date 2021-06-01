Теннис: Костюк обыграла экс-чемпионку “Ролан Гаррос”
Киевлянка Марта Костюк с победы начала выступления в основной сетке турнира “Большого шлема” — “Ролан Гаррос”, передает со ссылкой на сайт соревнований.
Детали
Костюк на старте “Ролан Гарроса” обыграла экс-чемпионку этого турнира (в 2016 году) испанку Гарбинье Мугурусу — 6: 1, 6: 4.
Матч против 12-й сеяной продолжался один час и 20 минут. В каждом из сетов наша землячка выиграла по два гейма на чужой подаче.
Для Костюк впервые в карьере победила 13-ю ракетку мира (ранее не выигрывала у соперниц с таким высоким рейтингом). Также Костюк впервые обыграла соперницу из топ-20 рейтинга. Зато Мугуруса за всю карьеру ни разу не проигрывала в первом круге “Ролан Гаррос”.
Далее украинка сыграет против победительницы матча Сара Соррибес-Тормо — Чжэн Сайсай.
Дополнение
Юная киевлянка впервые в карьере получила право выступить на “Ролан Гаррос” сразу с основной сетки турнира.
По материалам: УНН