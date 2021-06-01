Шевченко назвал наиболее нежелательного соперника на Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о сборной с которой хочет избежать поединка на Евро-2020. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на “Tuttomercatoweb”.

Коуч не желает встречи с национальной командой Италии.

“У сборной Украины все хорошо. Работаем над подготовкой к Евро. Для нас хороший показатель, что мы там выступим. Сборная Италии – отличная команда. Одни из тех, кто может выиграть Евро. Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер”, – признался Шевченко.

Сборная Украины на групповом этапе будет играть в Амстердаме и Бухаресте, соперниками нашей национальной команды станут Нидерланды, Австрия и Северная Македония. А Италия будет соревноваться в квартете А с Швейцарией, Уэльсом и Турцией.

В рамках подготовки к Евро-2020 нашу национальную команду ждут еще два товарищеских матча – с Северной Ирландией, 3 июня в Днепре и с Кипром, 7 июня в Харькове.

По материалам: УНН