Полузащитник Буяльский продлил контракт с “Динамо”

Полузащитник киевского “Динамо” Виталий Буяльский поставил подпись под новым контрактом с клубом, сообщает со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.

Что известно

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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“Мне было приятно, что клуб предложил мне новый контракт, я долго не думал и сразу согласился. И клуб, и меня все устроило, поэтому мы быстро поставили подписи. До окончания моего предыдущего контракта оставалось еще достаточно времени, поэтому мне вдвойне приятно, что „Динамо“ заблаговременно предложило мне продолжить сотрудничество. Это означает, что клубу я не безразличен — это для меня гораздо важнее, чем финансовая составляющая ”, – отметил игрок.

Дополнение

В сезоне 2020/21 футболист во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.

По материалам: УНН