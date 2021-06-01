Не подлежит продаже: президент “Аталанты” заявил о судьбе Малиновского в клубе

Президент итальянской “Аталанты” Антонио Перкасси заявил, что украинский полузащитник Руслан Малиновский не покинет бергамского команду, сообщает со ссылкой на “TuttoAtalanta”.

Цитата

Перкасси отнес Малиновского в тройку игроков, которые не подлежат трансфера в другие клубы.

“Я бы усилил оборону команды. Три года подряд мы были лучше атакующей командой Серии А, поэтому не вижу, что можно улучшить в линии атаки. Хочу знать о будущем Миранчука. Мюриэль, Сапата и Малиновский не подлежат продаже ”, – сообщил Перкасси.

Детали

Малиновский стал одним из лучших футболистов Серии А в нескольких предыдущих месяцах, а также лидером Серии А по количеству результативных передач в сезоне-2020/21.

На счету украинца 11 ассистов в 36 матчах. В общем, Малиновский набрал по системе гол плюс пас 20 очков. Украинец забил 8 голов и отдал 12 результативных передач в Серии А.

Дополнение

Ориентировочная трансферная стоимость 28-летнего Малиновского составляет 30 млн. Евро.

По материалам: УНН