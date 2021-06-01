Мужская сборная Украины по баскетболу 3 × 3 получила соперников в борьбе за ОИ-2020

Мужская сборная Украины по баскетболу 3 × 3 выступит в универсальном олимпийском квалификационном турнире за право выступить на Олимпиаде в Токио, сообщает

Детали

На групповом этапе наша команда будет играть против Словении и Бельгии. В другой группе будут играть Монголия, Венгрия и Румыния. Всего шесть команд будут бороться одну путевку, которая достанется победителю квалификации.

Победители групп выходят в полуфинал. Вторые и третьи команды сыграют в четвертьфинале.

Отметим, что соревнования состоятся 4-6 июня в венгерском Дебрецене.

Дополнение

Украинская мужская команда по рейтингу не принимала участия в квалификационном турнире в австрийском Граце. Украинцы были в очереди на участие в Дебрецене. Выход на Олимпиаду Латвии, Польши и Нидерландов позволили сборной Украины вступить в борьбу за место на Олимпиаде.

По материалам: УНН