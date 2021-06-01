Мы вернемся сильнее: Зинченко прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов

Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал поражение “Манчестер Сити” от “Челси” в финале Лиги чемпионов, передает со ссылкой на Instagram футболиста.

“Невозможно сейчас описать свои ощущения. Мы постарались выложиться на поле. Весь сезон мы пахали, как животные, но этого было недостаточно. Мы вернемся сильнее! И я уверен, что “Сити” скоро выиграет Лигу чемпионов, потому что вы этого заслуживаете”, – написал Зинченко.

Финальный поединок в Лиге чемпионов против “Челси” (0:1) стал для Зинченко 100-м матчем в голубой футболке во всех турнирах.

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По материалам: УНН