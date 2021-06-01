Коронавирус заставил перенести из Китая матчи квалификации на ЧМ-2022 по футболу



Источник: Xinhua

Китайская футбольная ассоциация (CFA) объявила в понедельник, что остальные отборочные матчи чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года пройдут в Дубае, а не в Сучжоу, из-за вспышек коронавируса в национальных командах, сообщает .

“Учитывая недавние вспышки инфекции в национальных футбольных командах Мальдив и Сирии, в соответствии с положениями Китая по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями среди персонала, мальдивская и сирийская команды до участия в соревнованиях должны быть строго изолированы и не могут участвовать в играх по расписанию”, – говорится в заявлении CFA.

“На основании рекомендации AFC, Китайская футбольная ассоциация согласилась и было решено, что общий отборочный этап второго этапа Кубка мира по футболу 2022 года и Кубка Азии 2023 года в группе A не будет проводиться в Сучжоу и будет перенесен в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты”, – говорится в заявлении.

Однако позже AFC опубликовала собственное заявление, в котором говорилось, что не было принято ни одного решения о новом месте проведения.

“Азиатская футбольная конфедерация (AFC) сегодня решила перенести матчи группы A азиатских квалификационных игр на Чемпионат мира по футболу FIFA в Катаре 2022 года и AFC Asian Cup China 2023 года из Китая в нейтральное место, решение о котором будет принято и объявлено в ближайшие дни”, – говорится в сообщении.

Сборные Мальдив и Сирии уже находятся в Дубае и должны были отправиться в Китай, но они не получили разрешения на поездку.

Мальдивский игрок Али Афшак написал в Twitter, что в воскресенье в Дубае у него был положительный результат на COVID-19.

По материалам: УНН