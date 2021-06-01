Хоккей: действующий обладатель Кубка Стэнли получил победу на старте серии плей-офф

Действующий обладатель Кубка Стэнли ХК “Тампа-Бэй Лайтнинг” провел первую встречу второго раунда плей-офф Кубка Стэнли сезона 2020-21 против “Каролины Харикейнс”, передает со ссылкой на сайт НХЛ.

Детали

Счет в матче открыла “Тампа-Бэй”, реализовав свою вторую по счету большинство во втором периоде. Брейди Пойнт с близкого расстояния переправил шайбу в ворота после наброски Виктора Хедмана от синей линии.

На второй минуте третьего периода “Каролина” сравняла счет, использовав свой шанс при реализации лишнего. Это защитник Джейк Бин забил свой первый в карьере гол в плей-офф.

Гол Баркли Гудроу за 7:21 минуты до конца третьего периода стал победным для “Тампа-Бэй” в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против “Каролины” — 2: 1.

Дополнение

В другом поединке второго раунда плей-офф “Колорадо” нанес разгромное поражение “Вегас” — 7: 1.

По материалам: УНН