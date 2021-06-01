Футболист “Динамо” сменил украинское гражданство на грузинское

Хавбек киевского “Динамо” Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство, информирует Федерация футбола Грузии, передает

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Полузащитник принял решение выступать за сборную Грузии по семейным обстоятельствам.

“Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель. Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все ради успеха команды “, – признался полузащитник.

Детали

20-летний игрок в последнее время не играл из-за травмы и в ближайшее время возобновит тренировки с клубом.

Дополнение

Цитаишвили выступал в молодежных сборных Украины различных возрастов, а в составе команды U-20 под руководством Петракова стал чемпионам мира.

По материалам: УНН