Спорт

Бывший хоккеист сборной Украины завершил карьеру в 28 лет

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Украинский нападающий Руслан Ромащенко завершил профессиональную карьеру в 28 лет. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Федерацию хоккея Украины.

Детали

О причинах такого решения хоккеиста информация отсутствует.

Большую часть своих выступлений Ромащенко провел в чемпионате Украины. Кроме того, он защищал цвета казахстанского “Бейбарыса”.

В Украине Ромащенко играл за херсонский “Днепр”, харьковское “Динамо”, белоцерковский “Белый Барс”, донецкий “Донбасс” и “Мариуполь”. Его последним клубом был “Краматорск”.

Он сыграл 335 матчей в чемпионатах Украины, в которых забросил 89 шайб и отдал 142 ассиста.

Форвард также провел 12 встреч в составе национальной сборной Украини

По материалам: УНН

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