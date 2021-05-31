Зидан раскрыл причины завершения работы в ФК “Реал”

Зинедин Зидан

Бывший главный тренер мадридского “Реала” Зинедин Зидан сообщил о причинах завершения сотрудничества с ведущим клубом мира, сообщает со ссылкой на “AS”.

По словам Зидана, клуб не внушал ему уверенность, что и стало причиной завершения тренерской деятельности в мадридском коллективе.

“Я иду, но не выпрыгиваю из тренерской лодки. В мае 2018 года я пошел, потому что команде после двух с половиной лет побед нужен был новый импульс, чтобы оставаться на вершине. Сегодня все по-другому. Я ухожу, потому что клуб не внушал мне уверенность, в которой я нуждался. Он не дает мне поддержку, необходимую для постройки команды в среднесрочной или долгосрочной перспективе. Я понимаю футбол и требования такого клуба, как “Реал”. Если ты не побеждаешь, то должен уйти”, – подчеркнул француз.

В сезоне 2020/21 под руководством Зидана “Реал” не завоевал ни одного трофея. Зато до этого француз работал в команде с 2016-го по 2018-й год и привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Украинский тренер стал претендентом на должность в ФК “Тоттенхэм”.

По материалам: УНН