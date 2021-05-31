Сборная Украины завоевала семь медалей на чемпионате Европы по самбо

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В Лимассоле финишировал чемпионат Европы по самбо. Стали известны имена всех призеров среди мужчин и женщин, передает со ссылкой на Федерацию самбо Украины.

Детали

“Желто-голубая” команда заключительного дня завоевала семь медалей, а в сумме – 14 (6 – 3 – 5) и два командных кубка ( “золотой” в боевом разделе и “серебряный” у женщин).

завоевали:

Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область)

Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область)

Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область)

Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область)

Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев)

Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область)

Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область).

Напомним

Сборная Украины завоевала ряд медалей на юниорском ЧМ по самбо.

По материалам: УНН