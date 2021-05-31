Самый дорогой футболист “Манчестер Сити” получил два перелома в финале Лиги чемпионов

Полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне получил травму в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского “Челси”. Стал известным диагноз игрока, сообщает со ссылкой на Twitter футболиста.

“Привет, ребята, только что вернулись из больницы. Мой диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся”, – написал бельгиец.

Звездному игроку нужно, как минимум три недели, чтобы кости глазницы правильно срослись. Это ставит под вопрос участие Де Брюйне в матчах группового этапа Евро-2020.

Отметим, что повреждение полузащитника произошло на 56-й минуте встречи. Именно тогда бельгиец столкнулся с защитником лондонцев Антонио Рюдигером. Он не смог продолжить игру и досрочно покинул поле.

“Манчестер Сити” в первом финале Лиги чемпионов в истории клуба потерпели фиаско от “Челси”, который во второй раз завоевал почетный трофей.

По материалам: УНН