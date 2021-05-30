Спорт

Зинченко попал в стартовый состав “Манчестер Сити” на финал Лиги чемпионов

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Зинченко попал в стартовый состав “Манчестер Сити” на финал Лиги чемпионов

Перед началом финального поединка Лиги чемпионов с участием “Манчестер Сити” и “Челси”, определились стартовые составы обеих команд, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Со стартовых минут на поле выйдет игрок сборной Украины Александр Зинченко.

Вашему веса полные стартовые ростеры коллективов:

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунз, Стерлинг, Гюндоган, Зинченко, где Брюйне, Бернарду Силва, Марез, Фоден.

“Челси”: Мэнди, Рюдигер, Аспиликуэта, Жоржиньо, Тьяго Силва, Канте, Чилвелл, Джеймс, Хаверц, Маунт, Вернер.

Отметим, что финал Лиги чемпионов состоится в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Дополнение

В 12 матчах этой Лиги чемпионов “Манчестер Сити” лишь однажды не смог победить. Дело было на этом же стадионе “Драгау”, где в пятом туре группового этапа подопечные Гвардиолы расписали нулевую ничью с “Порту”.

По материалам: УНН

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