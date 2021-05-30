Украина завоевала еще три медали на Кубке Вызова по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты продолжили успешные выступления на Кубке Вызова в Варне (Болгария), сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии принесли Илья Ковтун, Диана Варинська и Назар Чепурной. Ковтун победил в упражнениях на параллельных брусьях, Чепурной стал лучшим в опорном прыжке, а Варинська занимает второе место на брусьях.

Стоит отметить, что всего Украина выиграла пять медалей, четыре из которых “золотые”. Еще одно “золото” в активе у Анастасии Бачинской, которая стала первой в упражнениях на бревне.

Напомним

Женская сборная Украины получила вторую победу в “Золотой Евролиге”.

По материалам: УНН