Спорт

Украина завоевала еще три медали на Кубке Вызова по спортивной гимнастике

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Украина завоевала еще три медали на Кубке Вызова по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты продолжили успешные выступления на Кубке Вызова в Варне (Болгария), сообщает  со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Еще три медали на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике в Болгарии принесли Илья Ковтун, Диана Варинська и Назар Чепурной. Ковтун победил в упражнениях на параллельных брусьях, Чепурной стал лучшим в опорном прыжке, а Варинська занимает второе место на брусьях.

Стоит отметить, что всего Украина выиграла пять медалей, четыре из которых “золотые”. Еще одно “золото” в активе у Анастасии Бачинской, которая стала первой в упражнениях на бревне.

Напомним

Женская сборная Украины получила вторую победу в “Золотой Евролиге”.

По материалам: УНН

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