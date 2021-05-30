Спорт
Спортивная гимнастика: Украина выиграла две золотые медали на Кубке мирового вызова
Украина завоевала две золотые награды в первый день финалов на Кубке мирового вызова по спортивной гимнастике, который проходит в Болгарии, передает со ссылкой на НОК Украины.
Что известно
Илья Ковтун победил упражнениях на коне. Анастасия Бачинская — чемпионка на бревне.
Детали
Для Ковтуна данная медаль стала первой в карьере на уровне этапов Кубка мира. Для Бачинской эта награда оказалась второй в карьере на этапах Кубка мира.
Примечательно, что в упражнении на бревне наша Диана Варинська показала пятый результат.
Стоит напомнить
Украинский гимнаст Радивилов получил “золото” на чемпионате Европы.
По материалам: УНН