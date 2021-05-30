Бывший футболист сборной Украины перешел в ФК “Металл”

ФК “Металл” подпишет защитника Евгения Селина, который имел опыт выступлений за национальную сборную Украины. Об этом сообщает Tribuna.com, передает

Детали

33-летний футболист последние два года провел за “Анортосис”, в составе которого забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 встречах. Он покинул кипрский клуб 22 мая.

Также Селин выступал в карьере за “Металлист”, “Ворсклу”, “Динамо”, “Платаниас”, “Астерас” и “МТК”.

На его счету также 15 матчей и 1 гол за сборную Украины.

Отметим, что новый коллектив Рыбки стал победителем группы Б второй лиги Украины и следующий сезон проведет в Первой лиге Украины.

Что предшествовало этому

Другой экс-футболист сборной Украины также пополнил ряды “Металла”.

По материалам: УНН