БК “Прометей” сравнял счет в полуфинальной серии Суперлиги

В матче в СК “Шинник” баскетболисты “Прометей” в гостях смогли победить “Днепр” и восстановить счет в полуфинальной серии украинской Суперлиги, передает со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Старт поединка для хозяев получился очень тяжелым и он задал тон всему дальнейшему противостоянию. “Прометей” за первые 4 минуты смог повести в счете 14:2.

Во второй 10-минутке гости смогли увеличить свое преимущество до 10 баллов. Они переиграли соперника по всем пунктам – перебрасывали (24 на 17), лучше выглядели под щитами (16 подборов на 10), и командно (17 передач на 16).

В заключительной части “Днепр” не сдавался и пытался вернуться в игру, но все напрасно. Победа гостей – 98:85 и 1:1 в серии.

Стоит отметить защитника победителей Илью Сидорова, который набрал 28 очков и отдал 8 передач. Также 19 очков и 13 подборов добавил Шон Эванс, 14 очков Майерс, 13 Лукашов, 11 Стеффенс. За “Днепр” 21 пункт имеет Санон и Террелл.

В параллельной полуфинальной серии между “Киев-Баскет” и “Запорожьем” также ничья – 1:1.

По материалам: УНН