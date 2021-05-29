Спорт
Вторая представительница Украины вышла в финал квалификации “Ролан Гаррос”
Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в финал квалификации на Открытом чемпионате Франции, сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В поединке второго круга квалификации уроженка Луцка, посеянная под 21 номером, за 2 часа и 38 минут одолела словацкую теннисистку Кристину Кучова — 4:6, 6:3, 6:3.
Украинцам удалось выиграть последние три гейма встречи, два из которых на подаче соперницы.
Отметим, что за выход в основную сетку Катарина поспорит с Анастасией Гасанов из России.
Зато Леся Цуренко была вынуждена отказаться от дальнейших выступлений на Открытом чемпионате Франции.
Также в финал квалификации женской сетки “Ролан Гаррос” прошла и наша Ангелина Калинина, которая обыграла француженку Бойссон.
По материалам: УНН