Спорт

Вторая представительница Украины вышла в финал квалификации “Ролан Гаррос”

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Вторая представительница Украины вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка Катарина Завацкая пробилась в финал квалификации на Открытом чемпионате Франции, сообщает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В поединке второго круга квалификации уроженка Луцка, посеянная под 21 номером, за 2 часа и 38 минут одолела словацкую теннисистку Кристину Кучова — 4:6, 6:3, 6:3.

Украинцам удалось выиграть последние три гейма встречи, два из которых на подаче соперницы.

Отметим, что за выход в основную сетку Катарина поспорит с Анастасией Гасанов из России.

Зато Леся Цуренко была вынуждена отказаться от дальнейших выступлений на Открытом чемпионате Франции.

Также в финал квалификации женской сетки “Ролан Гаррос” прошла и наша Ангелина Калинина, которая обыграла француженку Бойссон.

По материалам: УНН

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