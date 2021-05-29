Посреди Киева задержали экс-звезду “Шахтера”

В центре украинской столицы, на бульваре Леси Украинки, правоохранители остановили Porsche 911, за рулем которого находился бывший игрок ФК “Шахтер” и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук. Об этом пишет со ссылкой на видео, распространенное несколькими Telegram-каналами и спортивными СМИ.

У бывшего национального спортсмена были признаки алкогольного опьянения, впрочем проходить тест Шевчук отказался.

В дополнение к этому, он начал кричать и толкать правоохранителей, пишут СМИ.

На видео виден момент задержания Шевчука патрульными.

В 2019 году в Грузии были задержаны 11 футболистов по делу о договорных матчах.

По материалам: УНН