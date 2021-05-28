Украина завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

На чемпионате Европы по пулевой стрельбе, который проходит в хорватском Осиеке, украинцы завоевали еще две награды, сообщает со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

В стрельбе из малокалиберного пистолета (50 м) сразу два украинца заняли место на пьедестале почета. В активе Олега Омельчука “золото”. В активе победителя 569 очков. “Бронзу” в этом упражнении завоевал другой украинский стрелок Виктор Банькин.

Примечательно, что континентальное первенство продлится в Осиеке до 6 июня. На нем также будут разыгрывать олимпийские лицензии.

Первую золотую медаль на чемпионате Европы в Осиеке Украине принесла женская сборная.

По материалам: УНН