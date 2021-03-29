Отбор на ЧМ-2022: сборная Испании в дополнительное время спаслась от второй потери очков

Сборная Испании по футболу победила в гостях Грузию в поединке второго тура отбора к чемпионату мира 2022 года в группе В, передает со ссылкой на сайт УЕФА.

Кварацхелия открыл счет перед самым перерывом. Несмотря на точный выстрел Феррана Торреса на 56 минуте, испанцы были близки ко второй подряд сенсационной потери в отборочном цикле. Однако их спасителем оказался Данные Ольмо, который на 90 + 2 минуте подарил “Фурия Роха” три очка — 1:2.

В активе испанцев стало четыре очка. В первом туре они сыграли вничью с Грецией — 1:1. Грузия в своем пассиве имеет два фиаско.

В других противостояниях соревновательного вечера Армения обыграла Исландию 2:0, а Дания деклассировала Молдову — 8:0.

По материалам: УНН