Допустили ряд ошибок: Шевченко отреагировал на матч с Финляндией

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию после матча с командой Финляндии (1:1) в квалификации на ЧМ-2022. Слова специалиста приводит сайт УАФ, передает .

Коуч остался доволен игрой подопечных в течение первых 85 минут, но выразил разочарованность последней пятиминуткой. По его мнению украинцы допустили ряд ошибок, которые повлияли на потерю победы.

“Я думаю, мы провели хороший матч. Единственное, я очень недоволен последними минутами, рядом наших ошибок. Это не касается ошибки Миколенко — там их была серия. Я не знаю, может, игроки не услышали, но должна была быть перестройка … Пять минут мы провели не так, как должны были доиграть. Мы потеряли сегодня победу. В целом команда играла очень хорошо, выполняла установку в течение 85 минут.

Они (финны — ред.) просто били вперед и пытались зацепиться за мяч. Мы допустили ошибку. Финны рассчитывали на угловые, стандарты. В последние пять-семь минут встречи у них были моменты. Как я уже сказал, считаю, что мы недоиграли концовку матча. Но это больше связано не с моментами соперника, а с нашей игрой. Я думаю, что это послужит нам хорошим уроком. Мы немножко растерялись, были выбраны неправильные позиции. Возможно, сказалась усталость в конце матча, а докричаться было невозможно. Была серия таких ошибок, которые, будем надеяться, больше не повторятся”, — подчеркнул Шевченко.

Сборная Украины дважды сыграла вничью на старте отбора на ЧМ-2022.

По материалам: УНН