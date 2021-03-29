Бущан извинился перед Миколенко за его удаление: что известно

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан подвел итоги поединка отбора на чемпионат мира-2022 с Финляндией (1:1), информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Бущан взял часть вины на себя за пропущенный гол в конце матча с Финляндией (когда Виталий Миколенко сбил соперника, получив удаление и пенальти в сторону украинских ворот), который стоил “желто-голубым” победы.

“В целом недовольны результатом, особенно концовкой игры — нужно было грамотно сыграть. Контролировали игру, имели достаточно моментов, но, к сожалению, не удалось реализовать их. Соперник хорошо оборонялся, это команда, которая борется до последней минуты. Наверное, нам не хватило концентрации.

Мы поддержали Миколенко. Скорее всего, мне надо было подсказать ему, что мяч нужно выбить. Я сказал, чтобы он мне сбрасывал — этим я его, наверное, запутал. Хотел бы извиниться за это”, — отметил страж ворот.

Сборная Испании в дополнительное время спаслась от второй потери очков.

По материалам: УНН