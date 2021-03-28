Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира

23-летний украинский теннисист Виталий Сачко пробился в финал Челленджера ATP “Challenger Citta di Lugano”, который проходит в швейцарском Лугано, сообщает со ссылкой на ФТУ.

Сачко в двух сетах обыграл своего партнера в парном разряде турка Алтуга Челикбилека- 7:5, 6:0.

Соперником уроженца Кременчуга по финалу станет 18-летний швейцарский теннисист Доминик Стефан Стрикер, который обыграл лидера посева на турнире японца Юичи Сугита.

Отметим, что Сачко первый раз выходит в финал челленджера в одиночном разряде. В конце прошлого года он стал полуфиналистом челленджера в Лиме.

В парном разряде данного турнира в финале наши Денис Молчанов и Сергей Стаховский остались без титула. Они уступили Андре Бегеманну и Андреа Вавассори – 6:7 (11:13), 6:4, 8:10.

По материалам: УНН