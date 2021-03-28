Спорт

Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Украинский теннисист впервые в карьере вышел в финал международного турнира

23-летний украинский теннисист Виталий Сачко пробился в финал Челленджера ATP “Challenger Citta di Lugano”, который проходит в швейцарском Лугано, сообщает со ссылкой на ФТУ.

Сачко в двух сетах обыграл своего партнера в парном разряде турка Алтуга Челикбилека- 7:5, 6:0.

Соперником уроженца Кременчуга по финалу станет 18-летний швейцарский теннисист Доминик Стефан Стрикер, который обыграл лидера посева на турнире японца Юичи Сугита.

Отметим, что Сачко первый раз выходит в финал челленджера в одиночном разряде. В конце прошлого года он стал полуфиналистом челленджера в Лиме.

В парном разряде данного турнира в финале наши Денис Молчанов и Сергей Стаховский остались без титула. Они уступили Андре Бегеманну и Андреа Вавассори – 6:7 (11:13), 6:4, 8:10.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство

1 час ago

Довыборы в Раду: ОПОРА анонсировала прямые включения из округов

3 часа ago

В Суэцком канале удалось сдвинуть с места контейнеровоз

3 часа ago

В Украину нагрянет штормовой циклон после сильного потепления

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button