Теннис: Свитолина обыграла россиянку на турнире в Майами

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертый раунд престижного турнира WTA-1000 “Miami Open presented by Itaú”, который проходит на кортах в Майами, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Свитолина, которая имеет пятый номер посева, обыграла 30-ю сеяную россиянку Екатерину Александрову — 7:6 (7:1), 6:4.

За 1 час и 37 минут Свитолина сделала один эйс при 3-х двойных ошибках и 4 из 9-ти реализованных брейкпойнтов. У россиянки 6 эйсов и 8 двойных ошибок.

Примечательно, что победа вывела первую ракетку Украины в четвертый круг, где ей будет противостоять победительница пары Петра Квитова (9) — Йоханна Конта (17).

Сборная Украины выиграла матчевую встречу в Кубке Дэвиса.

По материалам: УНН