Соперник сборной Украины по Евро-2020 получил первый выигрыш в отборе на ЧМ-2022

Матчем сборных Нидерландов и Латвии продолжился отборочный цикл на чемпионат мира по футболу 2022 года, информирует со ссылкой на сайт УЕФА.

Нидерланды получили домашний выигрыш с результатом 2:0. Бергхейс забил блестящим ударом на 32 минуте, а де Йонг стал автором точного удара после углового (69 мин).

Кроме того, Классен и де Йонг попали в перекладину. В латвийцев Цыганик попал в штангу.

Примечательно, что для голландцев, которые сыграют с Украиной на Евро-2020, выигрыш стал первым в группе G. Ранее они в гостях уступили Турции (2:4).

Два других конкурента “желто-синих” по группе на Евро-2020 еще не побеждали в отборе на планетарное первенство. Австрия сыграла вничью с Шотландией (2:2), а Северная Македония уступила Румынии (2:3).

По материалам: УНН