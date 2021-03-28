Спорт

Определился окончательный полуфиналист Украинской хоккейной-лиги

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Определился окончательный полуфиналист Украинской хоккейной-лиги

В Краматорске местный одноименный клуб и херсонский “Днепр” разыграли последнюю путевку в полуфинал плей-офф чемпионата Украинской хоккейной-лиги, передает со ссылкой на сайт УХЛ.

Хозяевам не удалось забить в этом поединке, а “Днепр” отличился дважды усилиями Каракулько и Швецова — 0:2. Счет в серии 2:1 вывел в 1/2 финала турнира.

В полуфинале “Днепру” предстоит встретиться с “Донбассом”. Первые два матча 1/2 финала плей-офф УХЛ пройдут в Дружковке 30 марта и на 1 апреля.

Стоит отметить, другую полуфинальную пару составят “Сокол” и действующий чемпион страны “Кременчуг”.

Сборная Украины по мужского хоккея получила нового наставника.

По материалам: УНН

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