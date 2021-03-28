Один из лидеров сборной Украины пропустит игру с финнами: известны детали

Стало известно имя футболиста, который пропустил предматчевую тренировку сборной Украины на НСК “Олимпийский” приурочено поединке с Финляндией и не поможет национальной команде в ближайших поединках отбора на ЧМ-2022, сообщает со ссылкой на УАФ.

В вечерней тренировке приняли участие 26 футболистов. К сожалению, не успел восстановиться после повреждения, из-за которого он пропустил уже больше месяца, Андрей Ярмоленко: присутствуют остаточные последствия травмы, которые не дают атакующем хавбеку быть готовым к ближайшим поединкам.

Учитывая это тренер Андрей Шевченко принял решение отпустить Ярмоленко из расположения главной команды страны — Андрей будет завершать процесс реабилитации в “Вест Хэме”.

Таким образом, Ярмоленко кроме игры с финнами пропустит матч с Казахстаном, которое пройдет 31 марта.

Еще двое игроков сборной, Александр Тимчик и Владимир Шепелев, по согласованию с тренерским штабом национальной команды приняли участие в контрольном матче киевского “Динамо” с бухарестскими одноклубниками, отыграв семьдесят первой и 87 минут соответственно. После товарищеской встречи Тимчик и Шепелев вернулись в расположение сборной — тренеры продолжают рассчитывать на данных исполнителей на этом сборе.

По материалам: УНН