Спорт

Киевское “Динамо” разгромило одноименный Бухарестский клуб

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Киевское "Динамо" разгромило одноименный Бухарестский клуб

В товарищеском матче, который состоялся в Киеве на стадионе “Динамо” им. Лобановского, “бело-синие” одержали победу над бухарестским “Динамо”, передает корреспондент.

Проникающая передача в штрафную от Де Пены принял Денис Гармаш и отдал результативный прострел на Клейтона. В конце тайма Богдан Леднев пробил по вольной позиции — 2:0. Точку во встрече в дополнительное время поставил Даниил Хондак — 3:0.

Состав “Динамо” Киев: Бойко (Моргун, 80) — Тимчик (Биловар, 71), Кендзера (Скорко, 63), Андриевский (Хондак, 87), Сидклей (Кузык, 82) — Шепелев (Горбач, 87) — где Пена (Н.Волошин, 46), Леднев (Михайленко, 71), Буяльский (В.Волошину, 46), Клейтон (Надольский, 80) — Гармаш (Ванат, 46).

В 20-м туре УПЛ “Динамо” проведет гостевой поединок с “Александрией”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Лето будет полгода: ученые дали прогноз по климату

46 минут ago

Полнолуние 28 марта: что нельзя делать и чем опасно

1 час ago

Каждый пятый пенсионер получает меньше 2 тысяч в месяц — Пенсионный фонд

1 час ago

Разумков созывает две внеочередные Рады 30 марта

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button