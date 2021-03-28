Бывший лидер “Шахтера” про вставание на колени и расизм: не вижу никакого прогресса

Полузащитник лондонского “Арсенала” Виллиан в эксклюзивном интервью репортеру “ESPN Brasil”, затронул тему расизма, передает .

Виллиан признался, что проблемы с расизмом не изменились, и на них продолжают не обращать внимание.

“Я не знаю, можно ли сделать то, что невозможно сделать. Есть соответствующие люди, чтобы справиться с такой ситуацией, чтобы изменить ее. Мы, игроки, стараемся сыграть свою роль, пытаясь сделать что-то каким-то образом. Люди во власти должны это изменить. Несомненно, я не вижу никакого прогресса. Мы продолжаем вставать на колено на поле перед играми, но я не вижу никаких улучшений.

Мы постоянно видим, что подобные ситуации происходят, а меры не принимаются. Только когда начнут принимать необходимые меры, наказывать тех, кого нужно наказывать, тогда ситуация начнет улучшаться. Пока нет прогресса, но мы делаем этот жест перед матчами”, — отметил Виллиан.

В этом сезоне 32-летний бразилец сыграл за “Арсенал” в 30-ти матчах и отметился 7-ю результативными передачами. С 2007 по 2012 годы Виллиан выступал за “Шахтер” с которым стал четырехкратным чемпионом Украины, обладателем Кубка УЕФА, сыграв 140 матчей (20 голов).

По материалам: УНН