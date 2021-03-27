Лидер французского чемпионата оформил трансфер украинского футболиста

ФК “Рух” заключил соглашение о переходе нападающего во французский клуб “Труа”. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на сайт “Рух”.

Кроме “Труа” на Кухаревича претендовали и другие клубы из разных европейских чемпионатов. Все же после длительных переговоров нападающий и руководство клуба решили склонить свой выбор в пользу “Труа”.

Сейчас “Труа” выступает во втором по силе футбольном дивизионе Франции и борется за путевку в Лигу 1. Команда является лидером чемпионата и славится качественной работой с молодыми футболистами. В частности, среди известных экс-игроков “Труа” – чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Блез Матюиди, чемпион мира Джибриль Сидибе, а также Ньянг, Бафатемби Гомис, Патрис Локо, Жером Ротэн.

Отметим, что в 2020 году клуб “Труа” был приобретен компанией “City FootballGroup”, которая в своей структуре насчитывает десять клубов, в том числе и “Манчестер Сити”.

Для футбольного клуба “Рух” переход Кухаревича в “Труа” является особенным, ведь это первый международный трансфер в истории клуба.

По материалам: УНН