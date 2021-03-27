Спорт
Капитан сборной Финляндии пропустит матч с Украиной
Полузащитник и капитан сборной Финляндии Тим Спарв не сможет принять участие в баталии отбора ЧМ-2022 против Украины, передает со ссылкой на сайт Федерации футбола Финляндии.
Полузащитник получил повреждение колена. Теперь футболисту проведут операцию. Он не сможет принять участие против сборной Украины, а также в товарищеской игре со Швейцарией.
34-летний опорный полузащитник защищает цвета греческого “Ларысы”. В текущем сезоне хавбек провел 18 игр за свою команду и забил один гол.
Противостояние Украины и Финляндия пройдет 28 марта в Киеве в рамках отборочной группы D.
По материалам: УНН