Хоккей: “Виннипег” продлил победную серию в НХЛ

В рамках регулярного сезона НХЛ состоялся ряд поединков в одном из которых “Виннипег” в гостях соревновался с “Калгари”, передает со ссылкой на сайт лиги.

Гости оказались более удачными на одну шайбу — 2:3. За 2 (1 + 1) очка в “Джетс” набрали Пол Штясны, Кайл Коннор и Блейк Уилер, а вратарь Коннор Хеллебак сделал 24 сейва. У хозяев шайбы забрасывали Лучич и Мэттью Ткачук.

“Калгари” потерпел четвертое поражение подряд, за этот период забив лишь четыре гола. А “Виннипег” одержал третью победу подряд.

“Вашингтон” — “Нью-Джерси” — 4:0 “Сент-Луис” — “Анахайм” — 1:4 “Аризона” — “Сан-Хосе” — 5:2.

По материалам: УНН