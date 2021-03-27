Футбол: тренер сборной Финляндии выделил четырех лидеров Украины

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва рассказал о кадровом потенциале и возможности командной игры сборной Украины, с которой его подопечным предстоит встретиться в матче отбора ЧМ-2022 28 марта, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Канерва считает “желто-синих” удивительно сыгранным коллективом и отметил четырех лидеров в команде Шевченко. Также он вспомнил яркие выступления украинской команды в отборе на Евро-2020.

“Украина — это хорошая сыгранная команда с большим количеством высококлассных исполнителей. Если выделять конкретных игроков, то это полузащитники Александр Зинченко с „Манчестер Сити“ и Руслан Малиновский из „Аталанты“, нападающий Роман Яремчук из „Гента“ и вингер Андрей Ярмоленко из „Вест Хэма“.

Наша команда действительно сильно изменилась. Более того, сменилось около половины игроков из стартовых составов тех матчей. Увеличилось количество молодых исполнителей. Обе сборные достигли определенного прогресса, и об этом свидетельствуют их результаты в квалификации Евро-2020. Особенно ярким примером улучшения качества игры сборной Украины является ее беспроигрышная серия в группе с Португалией и Сербией, а также победа над Испанией в Лиге наций”, — подчеркнул коуч.

В первом туре отборочного цикла финны расписали мировую с Боснией и Герцеговиной (2:2).

По материалам: УНН