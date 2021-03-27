Спорт

Футбол: “Минай” объявил имя нового наставника

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Футбол: "Минай" объявил имя нового наставника

Главным тренером ФК “Минай” избран бывший помощник Василия Кобина – Николай Цымбал, передает со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соответствующее решение приняло руководство клуба. Цимбал будет готовить команду к 20 туру УПЛ с ковалевским “Колосом” и другим поединкам.

Цымбал работает в команде с 2019-го. Последний год он выполнял функции помощника Василия Кобина. Имеет соответствующую тренерскую лицензию, в последние годы учился у лучших украинских тренеров.

Заметим, что 27 марта, “минайци” отправятся в Венгрию, где сыграют товарищеский матч с венгерским “Кишварда”.

Ранее руководство “Минай” уволило с должности Василия Кобина.

По материалам: УНН

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