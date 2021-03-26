УПЛ вошла в топ-20 лучших чемпионатов мира десятилетия

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг топовых футбольных лиг мира по итогам прошлого десятилетия (2011-2020 годы), информирует со ссылкой на сайт IFFHS.

Детали

Украинский первенство заняла 16-ю строчку с 6053,5 набранными баллами, разместившись позади чемпионат Греции (6084,5) и Эквадора (6095,5). На 106 баллов УПЛ обогнала чемпионат Мексики.

Лидером списка стал испанский чемпионат, у которого почти 12 000 баллов. Второе место заняли представители Англии (10498), а топ-3 замкнул чемпионат Бразилии (9851). Далее идут чемпионаты Италии (9787,5) и Германии (9118).

Стоит отметить, что рейтинг составлялся исходя из суммарного количества баллов, которые были набраны с 2011-го по 2020-й год в регулярном рейтинге IFFHS.

Стоит напомнить

Названы самые дисциплинированную команду УПЛ.

По материалам: УНН